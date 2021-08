Paróquia central realiza Mini Quermesse da Padroeira

Espetinhos de carne e frango integram o cardápio de salgados que vão ser vendidos na mini quermesse da padroeira na Casa de Cursos – Ilustrativa

Esta semana, pároco Ériko Thiago Nogueira confirmou que a Paróquia Nossa Senhora das Dores, na área central da cidade, vai realizar mini quermesse na Festa da Padroeira 2021, durante o mês de setembro.

Devido à pandemia de Covid-19, mais uma vez, o evento não será realizado na Praça da Matriz, como ocorre de forma tradicional. A mini quermesse será montada no pátio da Casa de Cursos, ao lado do Centro de Catequese e Evangelização (CCE).

O evento será realizado ao longo do mês da padroeira, sempre aos sábados (dias 04, 11, 28 e 25 de setembro), com venda e entrega de salgados, no sistema “paga e leva”. Ou seja, não será permitido consumir no local.

De acordo com Padre Ériko, o cardápio final ainda está sendo definido pelas equipes de apoio. Já estava confirmada a venda de fogazza, pastel, espetinhos de carne e frango e kafta.

Nos domingos (05, 12, 19 e 26 de setembro), na hora do almoço, também haverá sistema drive thru de venda e entrega de assados (quarto de leitoa e frango).

Salgados e assados podem ser adquiridos no local, com pagamento inclusive por cartão, mas é mais garantido reservar com antecedência, na secretaria pastoral, através do telefone (14) 3662-1479.