Parceria traz jornada virtual para quem quer alavancar o delivery

O público alvo são empreendedores do setor alimentício que pretendem alavancar as vendas através de entregas por delivery e de redes sociais – Divulgação

De 19 a 23 de abril, a Associação Comercial e Industrial de Bariri (Acib), em parceria com o Sebrae-Bauru, traz jornada virtual de quatro dias com o tema “Alavanque o seu Delivery”.

A equipe da sala Sebrae Aqui Bariri coordena o encontro. A iniciativa tem apoio da Diretoria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Bariri.

O evento integra o programa Alimentação Fora do Lar, desenvolvido pelo Sebrae de Bauru, para empresas MEI, ME e EPP do setor de alimentação, com lives interativas e atendimentos individuais.

O público alvo são empreendedores do setor alimentício que pretendem alavancar as vendas através de entregas por delivery e de redes sociais. A jornada ocorre de forma virtual e gratuita, das 15 às 17h, com encontros ao vivo pela plataforma TEAMS.

Entre os temas debatidos estão o novo perfil do consumidor nas redes sociais; como melhorar os processos para o delivery; como anunciar no Facebook, Instragam e WhatsApp; e como utilizar plataformas como Google Meu Negócio + Google Ads.

Para participar é necessário fazer inscrição até às 23h, deste domingo, 18 de abril, pelo site: https://bit.ly/afl-delivery. O interessado deve preencher formulário, que contém dados pessoais e da empresa.

Programação da Jornada Alavanque o seu Delivery

DIA HORA TEMA

19/04 (segunda) 15 às 17h – Redes Sociais: Novo Perfil do Consumidor e Como Alavancar as Vendas

20/04 (terça) 15 às 17h – Melhorando os Seus Processos para o Delivery

22/04 (quinta) 15 às 17h – Como Anunciar em Facebook e Instagram + WhatsApp

23/04 (sexta) 15 ás 17h – Google Meu Negócio + Google Ads