Papai Noel desce de rapel a torre do relógio da Matriz

Alcir Zago/Candeia

Um dos pontos altos da programação “Vila do Noel: A Magia do Natal” ocorreu na noite de terça-feira (21), com a descida do Papai Noel de rapel do alto da torre do relógio da Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores.

O público compareceu em peso para prestigiar, primeiro, o Presépio Vivo, no Largo da Matriz. Na sequência os olhares se voltaram para o outro lado, ao lado da igreja.

Com ajuda de uma corda, o Papai Noel desceu toda a extensão da torre, acenando para o público e jogando balas para as crianças.

Essa atividade foi promovida em parceria entre o Setor Municipal de Cultura e o Corpo de Bombeiros de Bariri.

O comandante da corporação, sargento Ernesto Villares, diz que a descida coube ao bombeiro Celso Rafael Crepaldi, que atua em Bariri.

Villares explica que o rapel é controlado por pessoas que estão em cima da torre, de forma segura e paulatina. Por esse motivo, o Papai Noel desce sem colocar as mãos nas cordas.

Há também bombeiros no solo. Há comunicação entre as equipes (chão e alto da torre) para ver a segurança da descida do profissional, por ângulos distintos.

Quem compareceu ao evento pôde prestigiar um belo espetáculo, com toda a segurança.