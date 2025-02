Palavra Aberta: Assobari – 20 anos de sucesso

No último dia 25 de janeiro, a nossa querida Assobari (Associação dos Fornecedores de Cana da Região de Bariri) completou 20 anos de trabalhos prestados aos agricultores de nossa região, defendendo seus principais interesses e direitos, trocando conhecimentos e oferecendo aos associados e dependentes benefícios na área técnica e social, orientações na área jurídica e ambiental, pois sabiam que em grupo seriam mais fortes e os desafios seriam facilmente vencidos.Trabalho, fé na potencialidade do agricultor, união, boas intenções, transparência, honestidade e coragem, essa é a marca do sucesso chamado Assobari.

Temos orgulho de que a Assobari é a associação de agricultores pioneira mundial, sim mundial, em certificação Agro-Sócio-Ambiental. Sim, repito, a primeira associação do planeta cujo protocolo é reconhecido mundialmente, à frente dos americanos, europeus e asiáticos, com repercussão na imprensa internacional. Registre-se que Daiane Graziele Vida Bertholo é representante brasileira junto à Bonsucro Internacional, grupo internacional de governança multissetorial, sediado em Londres, cujo padrão é adotado pela União Europeia. É um orgulho não só para a nossa Bariri, mas para o Brasil.

Mas nada disso teria sido possível sem contar com a equipe de profissionais que compõe o quadro desta Associação baririense. Se hoje estamos aqui para celebrar conquistas que transcendem números, metas e expectativas, também estamos aqui para reconhecer o trabalho árduo, o esforço incansável e a dedicação técnica de um grupo de profissionais que elevou o padrão de excelência a um patamar extraordinário.

E é a estas pessoas competentes que me dirijo agora. Permitam-me nomeá-los: Daiane Graziele Vida Bertholo, José Reinaldo Schiavon, Paulo Roberto Coutinho, Claudia Filomena Moratelli Drago, Julia Martins da Silva, João Gabriel Ferreira Ribeiro e Thiago Henrique Antoniassi.

Os profissionais que contribuíram, mas já seguiram seus destinos: Luis Ricardo Justulin, Lisandro Elves Felipe, João Cristiano Navarro (in memorian), Oséas de Toledo, Thayane Bollini, Claudecir Benedito de Oliveira e Amanda Campos Cazelatto.

Cada um destes profissionais, com suas habilidades únicas e seu comprometimento inabalável, contribuiu para que alcançássemos resultados que, em muitos momentos, pareciam distantes, quase inatingíveis. Mas, graças ao talento coletivo e à sinergia construída, superaram-se desafios que pareciam intransponíveis.

É importante destacar que o sucesso que é celebrado hoje após 20 anos de existência não é fruto do acaso. Ele é o resultado de horas de estudo, de planejamento meticuloso, de testes exaustivos e de uma busca incessante pela perfeição. Cada detalhe foi pensado, cada decisão foi ponderada, e cada obstáculo foi enfrentado com resiliência e determinação. Vocês não apenas cumpriram suas funções, mas foram além, entregando mais do que era esperado, mais do que era pedido.

O trabalho técnico exige não apenas conhecimento, mas também paciência, precisão e, acima de tudo, paixão. E é essa paixão que move cada um de vocês, que os leva a buscar soluções inovadoras, a enfrentar problemas complexos e a transformar ideias em realidade. Vocês são a prova viva de que, quando unimos expertise, empenho e visão, não há limites para o que podemos alcançar.

Quero, portanto, expressar minha mais profunda gratidão a cada um de vocês, e tenho a certeza de que cada dirigente e cada associado se unem neste reconhecimento. Vocês são o coração e a alma desta organização. São os responsáveis por transformar desafios em oportunidades, por transformar sonhos em conquistas tangíveis. O reconhecimento que fazemos hoje não é apenas pelos resultados alcançados, mas pelo caminho que percorremos juntos, pela dedicação que vocês demonstraram em cada etapa desse processo.

Que este momento sirva não apenas como uma celebração, mas também como um lembrete do poder que nosso agricultor tem quando trabalham unidos, com foco, determinação e respeito mútuo. Que possam continuar a inspirar uns aos outros, a aprender com cada experiência e a buscar sempre o melhor, não apenas para nós mesmos, mas para o coletivo.

Parabéns a todos! Vocês são verdadeiramente extraordinários, e foi uma honra poder ter compartilhado esta jornada com cada um de vocês. Que os próximos capítulos sejam ainda mais brilhantes, e que continuem a alcançar feitos que nos enchem de orgulho, a nossa cidade e a nosso país, e os motivem a ir além.

Muito obrigado!

Fernando César Gregorio

Ex-Presidente da Assobari em 25 de janeiro de 2005