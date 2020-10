Padre Marcelo Souza dá início à novena da padroeira no Santuário

Neste sábado, 3 de outubro, Padre Marcelo Aparecido de Souza, às 19h, dá início à novena em louvor à Padroeira do Brasil no Santuário Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Nova Bariri.

Um pouco antes, a partir das 17h, no trevo principal da cidade, Padre Leandro Pimental comanda a acolhida à imagem peregrina de Aparecida, que será conduzida até o Santuário em carreata.

Segundo Padre Leandro, este ano o tema da programação religiosa da festa em louvor à Padroeira é: “Com Maria, em família, revestir-se da Palavra”.

A novena se estende até o dia 11 de outubro, domingo, com a participação do bispo diocesano de São Carlos, Dom Paulo Cezar Costa, que celebra o último dia.

Outros sacerdotes da Diocese já confirmaram presença: Daniel do Carmo (4/10), Helton Dias (5), Rodolfo Faria (6), Luiz Melo (7), José Reinaldo (8), Danilo Moraes (9) e Renê de Souza (10). Todas as missas ocorrem no Santuário, sempre a partir das 19h.

Dia da Padroeira

A programação religiosa em 12 de outubro, segunda-feira, Dia da Padroeira, será marcada pela participação dos padres que atuam em Bariri.

As atividades têm início às 6h, com Missa da Alvorada e Bênção do Bolo, com Padre Carlos Júnior; a partir das 9h, padre Ériko Nogueira celebra missa, seguida de carreata. Na hora do almoço, às 12h, padre Matheus Santiago – que atua fora de Bariri – comanda consagração à Nossa Senhora.

Encerrando a festa religiosa, o bispo auxiliar, Dom Eduardo Malaspina, às 17h, celebra missa solene.

Programação festiva

O principal evento ligado à programação festiva da festa da Padroeira no Santuário Nossa Senhora Aparecida no Santuário de Bariri é a mini quermesse, com entrega no salão de festa, através do sistema drive trhu, a partir das 17h.

Nos finais de semana dos dias 3 e 4, e 10 e 11 de outubro, a mini quermesse vai vender salgados (espetinho, pastel, polenta frita e macarrão alho-óleo e à bolonhesa), doces e bebidas. As encomendas podem ser antecipadas através do telefone (14) 3662-2184 ou os produtos podem ser adquiridos na hora e local.

Dia 12 de outubro, segunda-feira, Dia da Padroeira do Brasil, a programação festiva ocorre a partir das 7h30, com a bênção e venda dos pedaços de bolo. Na hora do almoço, a partir das 12h, haverá venda de leitoa assada. Para finalizar, a partir das 17h, começa a mini quermesse com sistema drive thru.

Bispo diocesano de São Carlos, Dom Paulo Cezar Costa, celebra o último dia da novena no Santuário, domingo, 11 – Divulgação

Programação da Festa da Padroeira no Santuário

DIA HORA CELEBRAÇÃO/EVENTO LOCAL

03/10 (sábado) 17h Missa de Acolhida Santuário

17h Mini Quermesse Drive Trhu Salão de Festa

03 a 11/10 19h Novena da Padroeira Santuário

04/10 (domingo) 17h Mini Quermesse Drive Trhu Salão de Festa

11 e 12 /10 17h Mini Quermesse Drive Trhu Salão de Festa

12/10 (segunda) 6h Missa Santuário

7h30 Bênção Bolo Padroeira Santuário

9h Missa Santuário

10h Carreata da Padroeira Ruas da Cidade

12h Missa e Consagração Santuário

12h Mini Quermesse Drive Trhu Salão de Festa

17h Missa Solene Santuário 17h Mini Quermesse Drive Trhu Salão de Festa