Padre Jorge Nahra está à frente do Vicariato Senhor Bom Jesus

Padre Jorge ao lado dos bispos, Dom Paulo e Dom Eduardo, durante a missa na Capela Episcopal Nossa Senhora das Graças – Divulgação

O padre baririense, Jorge João Aparecido Nahra, foi reconduzido como vigário episcopal do Vicariato Senhor Bom Jesus, região pastoral 3 que abrange os municípios de Matão, Itápolis, Borborema, Ibitinga, Tabatinga e Nova Europa e distritos.

A celebração de posse de Padre Jorge ocorreu dia 28 de abril, terça-feira, durante missa na Capela Episcopal Nossa Senhora das Graças, com transmissão, ao vivo, pela página oficial da Diocese de São Carlos e Rádio Diocesana SDS FM 93,3.

A missa foi presidida pelo bispo diocesano de São Carlos, Dom Paulo Cezar Costa,

E o bispo auxiliar, Dom Eduardo Malaspina, fez a leitura da provisão do Padre Jorge como Vigário Episcopal da região vicarial.

Histórico

Padre Jorge João Aparecido Nahra tem 63 anos e nasceu em Bariri. Em dezembro de 2005, foi ordenado diácono e sua ordenação presbiteral ocorreu em julho de 2006.

Entre as funções exercidas por Padre Jorge estão a de vigário da Paróquia São Sebastião em Borborema (2006); reitor do Santuário São Pio X e do Seminário de Filosofia em São Carlos (2007); pároco da Paróquia São João Batista em São Carlos (2009); diretor do departamento jurídico da diocese (2012); pároco da Paróquia Senhor Bom Jesus em Matão (2013) onde exerce seu ministério presbiteral atualmente.

Padre Jorge, também foi defensor de vínculo e promotor de Justiça do Tribunal Eclesiástico Diocesano (2016), membro do Conselho de Presbíteros (2017 – atualmente) e vigário Episcopal do vicariato Senhor Bom Jesus (2017 – 2019).

Por Sidney Prado – Assessoria de Comunicação e Imprensa da Diocese de São Carlos