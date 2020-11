Padre Ériko promove plantio de árvores no Dia de Finados

Cerca de 50 mudas foram plantas próximo à SP-304 e perimetral – Divulgação

Cerca de 50 mudas de árvores foram plantas em vários locais de Bariri, na segunda-feira, 2, durante o Dia de Finados, em iniciativa promovida pelo pároco da paróquia central, Ériko Tiago Nogueira.

Segundo ele, a ideia surgiu da iniciativa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que considera o ano de 2020 recorde de queimadas e desmatamento e seca. Para tentar reparar esses danos, o órgão sugeriu que houvesse o plantio de árvores no Dia de Finados.

“A intenção é associar a presença viva, ainda que lá no céu, daqueles que se foram, e o plantio da árvore é um modo de conservar vivo aqueles que já partiram”, afirma.

Após divulgação da iniciativa feita por Ériko em suas redes sociais, várias pessoas entraram em contato pedindo se poderiam fazer o plantio em conjunto.

Assim, parte das árvores foi plantada às margens da SP-304 (Rodovia Leonidas Pacheco Ferreira), a cerca de 400 metros do trevo da avenida do Lago Municipal.

Outro plantio foi realizado no canteiro da Perimetral Domingos Antonio Fortunato, próximo à empresa.

A ação contou com a participação de Gabriel Corbeta, da Lena Flores, que auxiliou no preparo do solo e na irrigação, e crianças que estavam no local foram responsáveis pelo plantio.

Foram plantadas mudas de árvores de diversas espécies, como Manacá, Acerola, Pitanga, Amora, Primavera, Véu de Noiva, Manga etc.