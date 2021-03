Padre Carlos orienta fiéis para celebrar Semana Santa de forma virtual

Divulgação

Padre Carlos Menezes Júnior anunciou a programação da Semana Santa da Paróquia de Santa Luzia de Bariri, nos altos da cidade.

Devido à fase emergencial do Plano São Paulo de enfrentamento da pandemia de Covid-19, as celebrações vão ocorrer de forma virtual, com transmissão ao vivo através da página do Facebook da paróquia.

Padre Carlos orienta os fiéis a acompanhar as celebrações em casa, arrumando uma mesa com toalha branca, a Bíblia, crucifixo, vela, copo de água e um ramo.

As celebrações têm início neste domingo, 28, com a Festa de Ramos. Neste dia, segundo ele, os paroquianos devem amarrar um ramo na porta ou portão da residência.

Ao longo da semana, estão previstas missas solenes, tríduo pascal (lava-pés, paixão do Senhor e vigília) e o Domingo de Páscoa.

PROGRAMAÇÃO SEMANA SANTA – SANTA LUZIA

Data Horário Celebração

Dia 28/03 (Domingo de Ramos) 8h Santa Missa

Dia 29/03 (Segunda-feira Santa) 7h Santa Missa

19h30 Santa Missa

Dia 30/03 (Terça-feira Santa) 7h Santa Missa

19h30 Santa Missa

Dia 31/03 (Quarta-feira Santa) 7h Santa Missa

19h30 Santa Missa

Dia 01/04 (Quinta-feira Santa) 19h30 Lava-Pés (Início do Tríduo Pascal)

Dia 02/04 (Sexta-feira Santa) 9h Hora Santa

15h Paixão do Senhor (Tríduo Pascal)

Dia 03/04 (Sábado Santo) 19h30 Vigília Pascal (Tríduo Pascal)

Dia 04/04 (Domingo de Páscoa) 8h Santa Missa

18h Missa de Páscoa