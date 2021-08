Novena de Nossa Senhora das Dores começa dia 6 de setembro

Arquivo/Candeia

A programação religiosa em louvor a Nossa Senhora das Dores, padroeira da paróquia central de Bariri, tem início no dia 6 de setembro com o início da novena.

As celebrações vão até o dia 14 de setembro, sempre com início às 19h. A exceção são os sábados do mês de setembro, em que as missas começarão às 18h30.

No dia 15 de setembro, dia da padroeira e feriado municipal, haverá três missas: 7h (incluindo consagração a Nossa Senhora das Dores); 9h30 (missa das crianças e consagração); e 18h (missa solene).

Miniquermesse

Na parte festiva haverá miniquermesse todos os sábados de setembro. Devido à pandemia da Covid-19, mais uma vez o evento não será realizado na Praça da Matriz, como ocorre de forma tradicional.

A miniquermesse será montada no pátio da Casa de Cursos, ao lado do Centro de Catequese e Evangelização (CCE).

O cardápio é composto por fogazza, pastel, churrasco, espetinho de frango, cáfta e minipizza.

A venda e entrega de salgados será pelo sistema “paga e leva”, a partir das 18h. Ou seja, não será permitido consumir no local.

Nos domingos de setembro, na hora do almoço, também haverá sistema drive thru de venda e entrega de assados (quarto de leitoa e frango). As encomendas devem ser feitas pelo telefone (14) 3662-8400.

A paróquia irá realizar também leilão de gado. O evento será no dia 26 de setembro, às 14h, no salão de festas do Bairro Boa Vista.