Novena da Padroeira começa domingo na Igreja Matriz

Segundo padre Ériko, a novena da padroeira ocorre de 6 a 14 de setembro, na Igreja Matriz, com medidas restritivas e sanitárias de higienização – Divulgação

De 06 a 14 de setembro, Padre Ériko Thiago Nogueira celebra novena em louvor à padroeira de Bariri na Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores, com missa diária às 19h.

Haverá medidas restritivas e sanitárias de higienização para tornar segura a participação dos fiéis. Para garantir presença, o paroquiano deve solicitar senha com antecedência na secretaria da paróquia (telefone 3662-8400).

Todos obrigatoriamente devem portar máscaras faciais e nas portas de entrada haverá disponibilização de álcool gel e/ou 70 para higienização das mãos.

A Matriz terá isolamento de banco sim banco não e os presentes somente poderão ficar em cada ponta dos assentos liberados.

Segundo o pároco, os padres Carlos Menezes Jr. (Santa Luzia) e Leandro Pimentel (Santuário) já confirmaram participação na novena, em uma das celebrações.

Salgados, assados e feijoada integram a lista de alimentos que estão sendo vendidos nos finais de semana de setembro – Divulgação

Programação gastronômica

De vido à pandemia de Covid-19, esse ano as atividades festivas da festa da padroeira estão limitadas a compra e a entrega de produtos e alimentos, sem aglomeração e respeitando ações sanitárias de proteção e prevenção.

A venda de salgados, assados, feijoada ocorre nos próximos quatro finais de semana de setembro.

Neste sábado, 5, tem início a venda de salgados (fogazza e espetinho de churrasco), com compra antecipada e entrega por meio do sistema drive thru (através do carro), na Casa de Cursos, ao lado do Centro de Catequese e Evangelização (CCE). Cada espeto custa R$ 5 e a encomenda será entregue a partir das 18h30.

Almoço no domingo

Aos domingos, na hora do almoço, será utilizado o mesmo esquema para a venda de assados (frango e leitoa), e marmitex de feijoada, com entrega também na Casa de Cursos.

O cardápio prevê quarto de leitoa (R$ 60); costela de leitoa (R$ 30); frango assado com farofa (R$ 30); e feijoada (R$ 25).

A encomenda antecipada deve ser efetivada através dos contatos (14) 99627-9773 (Carlinhos) e (14) 99661-1618 (Vilson).

Leilão de gado

Para encerrar a programação, no dia 27 de setembro, domingo, a partir das 14h, será realizado Leilão de Gado. Ainda não há definição do local, mas provavelmente será em uma propriedade particular, cedida para o evento.

A renda obtiva com a venda de salgados, assados, feijoada e leilão será revertida para manutenção dos serviços prestados pela paróquia central.