Nova diretoria do Lar Vicentino toma posse

A nova diretoria do Lar Vicentino de Bariri tomou posse na noite de terça-feira (19). O evento foi realizado na sede da entidade, com presença do presidente do Conselho Central de Jaú da Sociedade São Vicente de Paulo, Bruno Henrique Fadini.

O mandato da nova diretoria é de dois anos, com início em 1º de janeiro de 2024.

Ficou assim constituída: presidente Edson Luciano Furcin, vice-presidente Márcio Donato Oréfice, 1º secretário Daniela Mazotti Furcin e 1º tesoureiro Neusa Guerta de Souza.

Edson disse que espera contar com a colaboração de todos para dar continuidade ao trabalho na instituição.

Também tomaram posse os membros titulares do Conselho Fiscal – Vilma de Santis Andrioli, Carmen Célia Faccin e Regina Elisabeth Del Bianco Beltrame – e membros suplentes – Doralice Rovari Rodrigues, Maria Aparecida Piton Contartese e José Alves da Costa.

Por quatro anos a presidência do Lar Vicentino ficou a cargo de Augusto César Zapparolli.

Ele lembrou que a pandemia da Covid-19 foi um grande desafio enfrentado. Falou também a respeito de conquistas recentes do Lar Vicentino, como reforma do salão social e obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (AVCB) e início da construção de sala de academia.

Zapparolli agradeceu ao empenho das irmãs no trabalho cotidiano na instituição, aos funcionários e aos idosos atendidos no local, pois eles permitem a realização do trabalho da caridade.