Nova Bariri recebe projeto Férias na Praça

A cada domingo, uma praça pública recebe diversos brinquedos e atividades gratuitas para a garotada: a primeira foi a Praça da Juventude – Divulgação

Neste domingo, 19, a praça do Jardim Nova Bariri recebe o projeto Férias na Praça, promovido pela Prefeitura de Bariri, com lazer, esporte e guloseimas para as crianças.

A ação se estende até dia 30 de janeiro de 2022 e, a cada domingo, uma praça pública recebe diversos brinquedos e atividades gratuitas para a garotada.

Entre as atrações, destaque para pula-pula, piscina de bolinhas, tobogã, futebol de sabão, atividades esportivas, pipoca e algodão-doce.

O cronograma inicial já foi divulgado e contempla mais seis praças. ATENÇÃO: Em caso de mau tempo, a data será alterada.

Fonte: Assessoria de Imprensa

Cronograma Férias na Praça

DATA HORÁRIO LOCAL

19/12 (domingo) 14h às 18h Praça da Nova Bariri

26/12 (domingo) 14h às 18h Praça Eurico Acçolini (Joseane Bianco)

02/01 (domingo) 14h às 18h Praça do Livramento

09/01 (domingo) 14h às 18h Praça do Skate (Padre João Eid)

16/01 (domingo) 14h às 18h Parquinho do Lago

23/01 (domingo) 14h às 18h Praça Vila São José

30/01 (domingo) 14h às 18h Praça da Igreja Matriz.