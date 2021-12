Noite da Fogazza inicia programação da Festa de Santa Luzia

Próximos eventos da programação festiva são o Almoço de Santa Luzia e o Show de Prêmios que ocorrem domingo que vem, 12 – Divulgação

Neste sábado, 4, Noite da Fogazza inicia a programação fda Festa de São Luzia 2021, na paróquia dos altos da cidade. Os salgados começam a ser entregues a partir das 17h, através dos sistemas drive thru ou delivery.

Quem quiser receber a fogazza em domicílio deve realizar os pedidos através do WhapsApp (14) 99812-1251, com acréscimo de tarifa de R$ 5.

O próximo evento da programação festiva é o Almoço de Santa Luzia, que ocorre domingo que vem, dia 12, com cardápio de nhoque com frango assado e adesão de R$ 18 a porção.

As porções devem ser retiradas na cozinha da Igreja de Santa Luzia, no sistema drive thru, das 11h30 às 13h.

Ainda no domingo, 12, a partir das 14h30, será realizado o Show de Prêmios, com sorteio através da página do Facebook da Paróquia de Santa Luzia.

Cada cartela está sendo vendida a R$ 15, com direito a cinco rodadas. Os prêmios sorteados serão: cesta de Natal (1ª rodada); liquidificador e batedeira (2ª rodada); semi joia (3ª rodada); R$ 500 em dinheiro (4ª rodada); e Smart TV 50’ (5ª rodada).

Tríduo e Padroeira

A programação religiosa da festa da Paróquia de Santa Luzia prevê tríduo, missas, bênção dos olhos e bolo da padroeira

O tríduo será celebrado de 10 a 12 de dezembro, com missas diárias na Igreja de Santa Luzia. Na sexta e sábado, a celebração tem início às 19h; no domingo, às 18h.

O tríduo vai contar com participação dos padres Eduardo (Paróquia São Paulo de Ibitinga); Toninho (Seminário de Teologia de Campinas); Nilton (Mosteiro do Paraíso de Torrinhas).

Dia 13, segunda-feira, Dia de Santa Luzia, as celebrações têm início às 7h, com missa e bênção dos olhos. À tarde, a partir das 15h, haverá outra missa com benção dos olhos. E, por último, a partir das 19h30, padre Carlos celebra missa solene com benção dos olhos.

Atenção: após a celebração das três missas haverá benção e distribuição do Bolo de Santa Luzia.

As adesões à fogazza, almoço, cartela do show de prêmio e bolo estão à venda na secretaria paroquial (14 3662-2106) ou com agentes de pastoral.

Programação da Festa de Santa Luzia

DIA HORA ATIVIDADE LOCAL

04/12 (sábado) 17h Noite da Fogazza Cozinha e Delivery

10 a 12/12 (sexta a domingo) 19h e 18h Tríduo Igreja de Santa Luzia

12/12 (domingo) 11h30 às 13h Almoço da Padroeira Drive Thru

12h30 Show de Prêmios Página Facebook

13/12 (segunda) 7h Missa e Bolo Igreja Santa Luzia

15h Missa e Bolo Igreja de Santa Luzia

19h30 Missa e Bolo Igreja de Santa Luzia