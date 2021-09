Neste sábado tem início a Mini Quermesse da Padroeira

Divulgação

Neste sábado, dia 4 de setembro, tem início a mini quermesse, o maior evento da programação festiva em louvor à padroeira de Bariri, realizada pela Paróquia de Nossa Senhora das Dores, na área central da cidade.

A mini quermesse acontece aos sábados, durante todo o mês de setembro, com a venda de fogazza, pastel, churrasco, espetinho de frango, cáfta e mini pizza.

A confecção e entrega dos salgados estão ocorrendo no pátio da Casa de Cursos, ao lado do Centro de Catequese e Evangelização (CCE). Isto porque, mais uma vez, devido à pandemia da Covid-19, a programação não será realizada na Praça da Matriz, como ocorre de forma tradicional.

A venda e entrega de salgados são realizadas pelo sistema “paga e leva”, a partir das 18h. Ou seja, não será permitido consumir no local.

Nos domingos de setembro, na hora do almoço, também haverá sistema drive thru de venda e entrega de assados (quarto de leitoa e frango). As encomendas devem ser feitas pelo telefone (14) 3662-8400.

A paróquia irá realizar também leilão de gado. O evento será no dia 26 de setembro, às 14h, no salão de festas do Bairro Boa Vista.

Novena: Participação de pastorais e movimentos

Divulgação

A partir de segunda-feira, 6, até dia 14 de setembro, terça-feira, a paróquia central celebra a novena em louvor à padroeira de Bariri, Nossa Senhora das Dores. As celebrações ocorrem a partir das 19h, com exceção dos sábados em que, durante o mês de setembro, as missas começam às 18h30, devido à mini quermesse.

De acordo com Padre Ériko Nogueira, sacerdotes da Diocese de São Carlos vão concelebrar as missas da novena. Os padres que já confirmaram presença: Marcio Gaydo (segunda 6/09); Jorge Nahra (terça 7/09); Paulo Borges (quinta 09/09); Anderson (segunda 13/09); e Willian (terça 14/09).

Além da novena, o ponto alto da programação religiosa ocorre em 15 de setembro, quarta-feira, dia da padroeira e feriado municipal. Neste dia, haverá três missas: 7h (incluindo consagração a Nossa Senhora das Dores); 9h30 (missa das crianças e consagração); e 18h (missa solene).em louvor a Nossa Senhora das Dores.

Padres que atuam em Bariri – Leandro Pimentel (Santuário) e Carlos Menezes Jr. (Santa Luzia) vão presidir missas do Dia da Padroeira, quarta-feira, respectivamente, às 7h e às 9h30.

Em todos os dias de novena haverá participação de integrantes de pastorais e movimentos da paróquia. Confira:

DIA DA NOVENA PASTORAIS

06/09 (segunda) Projeto de Evangelização, Equipe Intercessão, Terço dos Homens

07/09 (terça) Centro de Promoção Social, Equipes Música, Equipe Adoração

08/09 (quarta) Pastoral Batismo, Pastoral Dízimo, Vicentinos, Campanha Quilo, Caep

09/09 (quinta) Ministros, Pastoral Familiar, religiosas, comunidade Queixada

10/09 (sexta) Pastoral Saúde, Equipe Ave Maria, Apostolado Oração, comunidade São Francisco, Equipe Liturgia

11/09 (sábado) Crisma, jovens, Fraternidade Magnificat, Campanha Fraternidade, Solcris

12/09 (domingo) PLC, Pastoral Vocacional, Equipe Nossa Senhora, ECC

13/09 (segunda) Coroinhas, Catequese Eucaristia, Clubinho, comunidade Santo Expedito

14/09 (terça) Toda a comunidade