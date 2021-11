Neste sábado pista de skate recebe a Feira Afro Bariri

As atividades vão contar com a participação de integrantes da sociedade civil, em especial da comunidade afro, e de setores ligados ao poder público – Divulgação

Neste sábado, 27, ocorre a 1ª Feira Afro- Brasileira de Bariri, a partir das 9h, na pista de skate da Avenida Padre João Eid, nos altos da cidade, encerrando a programação ligada ao Dia da Consciência Negra (20/11).

O evento é promovido pelo Conselho Municipal de Participação de Desenvolvimento da Comunidade Negra (CMPDCN), com organização do vereador Edcarlos Pereira dos Santos (PSDB) e apoio da Prefeitura de Bariri.

As atividades vão contar com a participação de integrantes da sociedade civil, em especial da comunidade afro, e de setores ligados ao poder público.

Entre as atividades da cultura afro-brasileira previstas estão a música (batalha de rima, rap e samba); moda (competição de trança); dança (b-boys, b-grils, zumba e capoeira); artesanato (instrumentos, artes plásticas e grafite); culinária (acarajé e tapioca); literatura (livros, prosa e poesias); e esporte (skate, basquete 3X3).

Equipe de enfermeiros da Diretoria de Saúde vão fazer a divulgação das doenças pré-disponíveis da população negra; aferição de sinais vitais, pressão e glicemia; vacinação contra Covid-19 e atualização de carteirinha; distribuição de guias para realização de exame Antígeno Prostático Específico (PSA) para homens com mais de 40 anos; orientação sobre violência contra mulher; instruções sobre o aparecimento de escorpiões e prevenção de doenças como raiva, dengue e leishmaniose. Uma ambulância estará presente em todo o evento.

A Diretoria de Desenvolvimento Econômico vai realizar inscrições para o vestibulinho da Etec; cadastro de currículos e orientação sobre as vagas disponíveis no portal Emprega Bariri; além de passar informações sobre empréstimos no Banco do Povo e promover ações direcionadas aos microempreendedores individuais (MEI) em parceria com o Sebrae.

Fonte: Assessoria de Imprensa