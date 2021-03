MP arquiva procedimento contra altas de preço no Saemba

Promotoria de Justiça entende que reajuste de tarifas e conta de água foi necessário – Divulgação

O promotor de Justiça Nelson Aparecido Febraio Júnior, que está acumulando as funções na Promotoria do Patrimônio Público e Social e Consumidor de Bariri, decidiu pelo arquivamento de procedimento instaurado para apurar aumentos em tarifas de serviços praticados pelo Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba) e também na conta de água e esgoto, com vigência a partir de abril.

O representante do Ministério Público (MP) optou por apurar os reajustes após receber representação feita pelos advogados Lauan Leonel dos Santos de Sousa e Laudecir Leonel de Sousa.

Para Febraio Júnior, os aumentos tiveram o intuito de promover o “reequilíbrio da arrecadação financeira da autarquia Saemba, frente à defasagem decorrente do descompasso gerado pela ausência de quaisquer reajustes pretéritos em exercícios financeiros anteriores”. Ainda segundo ele, a majoração mostrou-se adequada e não excessiva.

Decretos publicados no começo do ano pela prefeitura de Bariri incidiram no aumento de 25% nas contas de água e de percentuais variáveis em relação a serviços prestados pela autarquia.