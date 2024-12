Morre o ex-prefeito de Bariri José Aparecido de Araujo

Morreu nesta quinta-feira (12) o ex-prefeito e ex-vereador de Bariri José Aparecido de Araujo, aos 74 anos de idade. Ele estava tratando de um problema de saúde, mas acabou falecendo.

Nascido em Bariri, Araujo foi vereador de 1977 a 1982 (naquela época o mandato era de seis anos). Foi presidente da Câmara de Bariri no biênio 1977-1978. Por duas vezes foi prefeito de Bariri: 1983-1988; e 1993-1996.

No segundo governo foi um dos responsáveis pela política de desapropriação de áreas até então pertencentes à Indústria Resegue a fim de atrair empresas para Bariri.

Posteriormente, disputou o cargo de prefeito em 2000, ficando na segunda colocação. Na ocasião, foi eleito prefeito de Bariri Francisco Leoni Neto.

Após essa disputa, Araujo ficou afastando da política. Reapareceu em público em 1º de janeiro de 2017, quando seu filho, Paulo Henrique Barros de Araújo, foi eleito presidente da Câmara de Vereadores e consequentemente se tornou prefeito de Bariri, já que a chapa de Neto Leoni e Benedito Mazotti teve o registro cassado pela Justiça Eleitoral.

Após deixar a política passou a se dedicar ao ramo de produtos odontológicos.

Ele era casado com Guilhermina Mara e teve dois filhos: Fernanda e Paulo Henrique.

Não há informações sobre velório e sepultamento. Aos familiares e amigos, os mais sinceros sentimentos.