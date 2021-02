Moradores reclamam de entulho e lixo jogados nos Jardim Maria Luiza 2 e 3

Na manhã de terça-feira,16, a equipe do jornal esteve no local e registrou a irregularidade, no final dos Jardins Maria Luíza 2 e 3 – Alcir Zago/Candeia

Moradores dos Jardins Maria Luiza 2 e 3, nos altos da cidade, reclamam de local de descarte de entulho e lixo, no cruzamento entre as ruas João Benatti e Firmino Alves de Freitas. O lugar também coincide com o final do loteamento.

Segundo a denúncia, o crime ambiental já ocorre há algum tempo, setores públicos já foram acionados, mas até o momento, nenhuma providência foi tomada.

O lixo e o entulho servem de criadouro de insetos e bichos peçonhentos, que colocam em risco a saúde pública. Há ainda muito mato alto.

Na manhã de terça-feira (16) a equipe do jornal esteve no local e registrou a irregularidade. Ainda de acordo com os moradores, outros terrenos, inclusive de propriedade pública, estão sendo utilizados como depósito de entulho e lixo.