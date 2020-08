Morador reclama de perturbação de sossego em bar no Livramento

Um morador do Bairro do Livramento, em Bariri (que preferiu não divulgar seu nome), entrou em contato com o Candeia para reclamar de perturbação de sossego em bar situado no local.

Segundo ele, o estabelecimento foi aberto recentemente, com som alto constantemente e brigas, o que tem causado incômodo a vários moradores nas imediações. Em alguns dias o problema persistiria até a madrugada.

“Tenho conhecimento que exatamente naquele quarteirão, em ambos os lados do bar e em frente, há famílias com crianças pequenas, e famílias que trabalham na laranja, acordando cedo para isso; com certeza essas pessoas estão passando aperto com essa situação”, cita o morador.

Uma das pessoas que residem ali teria dito ao denunciante que a polícia não vai ao local, mesmo quando solicitada.

De acordo com ele, recentemente foi ao local. Constatou som alto durante toda a noite até as 4h da madrugada. Veículos parados também contribuíam com o barulho estridente.

“É triste ver que nossa cidade está largada ao acaso, ainda mais em meio à pandemia que vivemos. Ver aquele aglomerado de gente todos desprovidos de qualquer regra básica de higiene para o momento em que vivemos, famílias que com certeza não estão conseguindo descansar a noite, a falta de cumprimento da lei por parte das autoridades e mesmo a falta de interesse em pastas como da secretária da Cultura que deveria analisar essa situação em conjunto com o meio ambiente causa revolta”, finaliza o morador.

Policiamento

Arquivo/Candeia

O Candeia entrou em contato com o capitão da Polícia Militar (PM) Alexandre Urbano, comandante da 3ª Companhia, com sede em Bariri.

Segundo ele, há vários locais na cidade com perturbação de sossego, inclusive durante a pandemia do novo coronavírus.

A PM realiza rondas preventivas, com orientação para que o problema seja sanado. O mesmo ocorre quando a pessoa incomodada entra em contato pelo telefone 190.

Urbano ressalta que uma situação comum é que o barulho nem sempre é produzido por um imóvel. Há situações em que são veículos estacionados ou que passam pela via pública que geram o som estridente.

O capitão da PM orienta as pessoas para que se identifiquem quando forem fazer queixas sobre perturbação de sossego. O motivo é que para esse tipo de delito é necessário que haja uma vítima.