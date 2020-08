Missa encerra Semana da Família em Bariri

Três párocos e dois diáconos na missa de encerramento da Semana da Família – Alcir Zago/Candeia

O encerramento da Semana Nacional da Família em Bariri ocorreu na noite de sábado (15) em missa com a participação dos padres responsáveis pelas três paróquias do município: Carlos Menezes Jr. (Santa Luzia); Ériko Thiago Nogueira (Nossa Senhora das Dores); e Leandro Pimentel (Santuário Nossa Senhora Aparecida).

Também estiveram presentes na celebração os diáconos Augusto Ferrari e Jamil Stefanutto.

Na parte inicial da missa, o casal Cássio e Camila e filhas levaram ao altar a imagem da Sagrada Família.

A homilia foi proferida pelo diácono Jamil, que destacou a importância de as pessoas estarem a serviço das outras para o seguimento do Evangelho.

A missa de encerramento recebeu a comunidade com número limitado de pessoas (houve distribuição de senhas), distanciamento social, uso de máscara facial e distribuição de álcool gel. A retomada foi decidida pelo padre Ériko a partir do sábado (15).

A Semana da Família teve início no dia 9 de agosto com o tema “Eu e Minha Casa Servimos ao Senhor”. Devido à pandemia de Covid-19, a programação não contou com a presença de fiéis.

As celebrações e reflexões foram transmitidas pelas páginas de Facebook das paróquias. Alguns dos temas debatidos foram “Amados e Chamados por Deus”; “Família e Matrimônio”; “Família e Educação”; Hora Santa da Família”; “Família e Compromisso com a Vida”; e “Eu e Minha Casa Servimos ao Senhor”.

Casal Cássio e Camila e filhas com a Família Sagrada: missas na Matriz voltaram a receber fiéis com adoção de medidas sanitárias – Alcir Zago/Candeia