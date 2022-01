Mini quermesse da paróquia central tem churrasco, lanche e assados

Frango, leitoa e espetos podem ser encomendados com antecedência, através do telefone (14) 3662-8400 ou na sacristia da Igreja Matriz, após as missas – Divulgação

Nos três primeiros finais de semana de fevereiro, a Paróquia Nossa Senhora das Dores, na área central de Bariri, realiza mini quermesse em prol dos serviços prestados para a comunidade.

No mês de fevereiro, na Casa de Cursos (ao lado do Centro de Catequese e Evangelização), com vendas e entregas através do sistema drive thru.

O evento ocorre nos três primeiros finais de semana do mês – dias 5 e 6; 12 e 13; e 19 e 20,

Nos três sábados (5, 12 e 19/02), haverá churrasco, cafta, espetinho de frango, lanche de linguiça, além de bebidas em geral. Vendas e entregas ocorrem a partir das 18h.

Nos domingos (6, 13 e 20/02), na hora do almoço, a equipe vai oferecer frango e quarto de leitoa assados, que devem ser encomendados com antecedência, através do telefone (14) 3662-8400 ou na sacristia da Igreja Matriz, após as missas.

Atenção: o pagamento dos itens do cardápio pode ser realizado através de cartão de crédito e/ou débito.

Ação entre Amigos

A Paróquia Nossa Senhora das Dores de Bariri na área central, realiza Ação entre Amigos, cujo número custa R$ 120 e pode ser pago em 12 parcelas. Serão R$ 20 mil em prêmios.

A data do sorteio será no dia 18 de dezembro, domingo. Quem adquirir estará concorrendo a cinco prêmios em dinheiro – R$ 8 mil (1º prêmio); R$ 5 mil (2º); R$ 3mil (3º); R$ 2 mil (4º); e R$ 2 mil (5º) -, totalizando R$ 20 mil.

De acordo com Padre Ériko Nogueira, parte da renda será revertida para a instalação dos vitrais na Igreja Matriz e outra parcela será destinada às comunidades de São Francisco e Santo Expedito.

Maiores informações através dos telefones (14) 3662-1479 e 3662-8400.