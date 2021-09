Mini Quermesse da Padroeira continua neste sábado

Quarta-feira, a missa das 18h em louvor à padroeira contou com a participação dos padres Ériko e Carlos e dos diáconos Jamil e Augusto – Divulgação

Neste sábado, 18, a Mini Quermesse da Padroeira continua no pátio da Casa de Cursos, ao lado do Centro de Catequese e Evangelização (CCE), a partir das 18h.

A venda e entrega de salgados estão ocorrendo pelo sistema “paga e leva” e o cardápio inclui fogazza, pastel, churrasco, espetinho de frango, cáfta e mini pizza.

No domingo, 19, na hora do almoço, há sistema drive thru de venda e entrega de assados (quarto de leitoa e frango). As encomendas devem ser feitas pelo telefone (14) 3662-8400. O próximo final de semana – 25 e 26/09 – é o último da mini quermesse.

O tradicional leilão de gado vai encerrar a programação festiva da Festa da Padroeira da Paróquia de Nossa Senhora das Dores. O evento será no dia 26 de setembro, às 14h, no salão de festas do Bairro Boa Vista.

Dia da Padroeira

Quarta-feira, 15, três missas celebraram o Dia da Padroeira de Bariri Nossa Senhora das Dores.

Logo pela manhã, às 7h, Padre Leandro da Silva Pimentel, do Santuário Nossa Senhora Aparecida, celebrou missa com momento especial de consagração à Nossa Senhora das Dores. A partir das 9h30, padre Carlos Menezes Jr., da Paróquia de Santa Luzia, presidiu a celebração também com consagração especial à padroeira.

E às 18h, houve a missa solene em louvor à padroeira, presidida pelo pároco Ériko Thiago Nogueira, com a participação de Padre Carlos e dos diáconos Jamil Stefanuto e Augusto Ferrari Neto.