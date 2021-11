Memorial homenageia vítimas da Covid em Bariri

Solenidade de descerramento de placa ocorreu na manhã desta terça-feira – Alcir Zago/Candeia

Bariri ganhou na manhã desta terça-feira (2), feriado de Finados, memorial em homenagem às vítimas da Covid-19 em Bariri. Até o momento, 122 pessoas residentes no município faleceram em decorrência da pandemia.

A solenidade de descerramento da placa, que fica em praça situada em frente do cemitério, contou com a presença de membros do Rotary Club de Bariri, idealizador da homenagem, autoridades do Executivo e familiares de vítimas da Covid-19.

O memorial tem o nome de Silvia Regina Fernandes Davides, que morreu em decorrência do novo coronavírus.

(Mais informações sobre o evento na edição de sábado, dia 6, do Jornal Candeia).