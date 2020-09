Live Noite da Boate Azul auxilia entidade baririense

A dupla irá apresentar o melhor da música sertaneja – Divulgação

Será realizada hoje, dia 12, a partir das 20h, a Live Noite da Boate Azul em Casa Black Melon com a dupla Joaquim e Manoel. O evento será em prol do Lar Amor e Vida (LAV) de Bariri – antiga Casa Abrigo.

A live, é uma parceria com a marca de óculos Black Melon Sunglasses e será trasmitida pelo facebook do Jornal Candeia e os canais do YouTube Live Show Bariri e MD Digital Music.