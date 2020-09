Leilão de Gado da Padroeira será no Boa Vista

Festa da Padroeira

A Paróquia Nossa Senhora das Dores de Bariri anunciou o local de realização do Leilão de Gado da Festa da Padroeira, que ocorre domingo, 27. Será no salão de festas do bairro rural Boa Vista, a partir das 14h.

Haverá lance para aquisição de gado bovino, suíno e ovino. Maiores informações na secretaria paroquial, através dos telefones (14) 3662-1479 ou 3662-8400.

A renda obtiva com a venda do leilão será revertida para manutenção dos serviços prestados pela paróquia central.

Mini quermesse

Hoje e amanhã, 26 e 27 de setembro, ocorre o último final de semana da mini quermesse em comemoração ao mês da padroeira Nossa Senhora Das Dores de Bariri.

Como todo mundo sabe, devido à pandemia de Covid-19, esse ano as atividades estão limitadas a compra e a entrega de produtos e alimentos, através de sistema drive trhu.

As encomendas devem ser antecipadas e a entrega dos produtos está sendo realizada na Casa de Cursos, ao lado do Centro de Catequese e Evangelização (CCE).

No sábado, 26, os interessados podem adquirir porções de lasanha, por R$ 20; e fogazza, por R$ 5 a unidade. As adesões antecipadas devem ser realizadas na secretaria paroquial, através do telefone (14) 3662-8400. As encomendas podem ser retiradas a partir das 18h30.

Almoço no domingo

Amanhã, 27, na hora do almoço, tem o mesmo esquema para a venda de assados e marmitex de feijoada, com entrega também na Casa de Cursos.

O cardápio oferece quarto de leitoa (R$ 60); costela de porco (R$ 30); frango assado com farofa (R$ 30); e feijoada (R$ 25).

A encomenda antecipada deve ser efetivada através dos contatos (14) 99627-9773 (Carlinhos) e (14) 99661-1618 (Vilson).

