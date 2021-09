Leilão de Gado da Festa da Padroeira será no Boa Vista

O leilão de gado começa às 14h, com comercialização de bovinos (bois e vacas), suínos (porcos) e ovinos (ovelhas e carneiros) – Divulgação

Neste domingo, 26, ocorre o tradicional Leilão de Gado, último evento ligado ao calendário 2021 da Festa da Padroeira Nossa Senhora das Dores de Bariri, na região central.

Este ano, o leilão será realizado no salão de festas do Bairro Boa Vista, a partir das 14h, com comercialização de bovinos (bois e vacas), suínos (porcos) e ovinos (ovelhas e carneiros).

Pouco antes, na hora do almoço, continua o sistema drive thru de venda e entrega de assados (quarto de leitoa, costela e frango), na Casa de Cursos, onde ocorre a Mini Quermesse. As encomendas devem ser feitas pelo telefone (14) 3662-8400.

Mini Quermesse

Este, 25, é último sábado da Mini Quermesse da Padroeira da Paróquia Nossa Senhora das Dores, que ocorre no pátio da Casa de Cursos, ao lado do Centro de Catequese e Evangelização (CCE), a partir das 18h.

A venda e entrega de salgados pelo sistema “paga e leva” inclui o cardápio com fogazza, pastel, churrasco, espetinho de frango, cáfta e mini pizza.