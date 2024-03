LAV realiza Show de Prêmios em abril

No dia 21 de abril, domingo, a LAV – Lar, Amor e Vida realiza Show de Prêmios beneficente, no O Barracão Eventos. O evento tem início às 14h e as rodadas de prêmios a partir das 15h.

Para participar dos sorteios é preciso adquirir a cartela por R$ 30, com direito às rodadas cheias (cinco prêmios) e às quinquinas (sete prêmios).

Para mais informações e compra antecipada das cartelas, entrar em contato com Isabela Moreno pelo telefone (14) 99124-9543.

Os prêmios previstos para cartela cheia:

R$ 2,5 mil

Conjunto cama box

Bicicleta

Microonda

Cômoda

Os prêmios da quinquina: