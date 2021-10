Lar Vicentino comemora Semana do Idoso com programação festiva

As atividades previstas na semana incluíram Tarde Tropical, Cinema no Lar, missa especial, Tarde da Sorte e almoço festivo – Divulgação

De 27 de setembro a 1º de outubro, a equipe do Lar Vicentino de Bariri cumpriu programação especial e festiva em comemoração à Semana Nacional do Idoso. As atividades contaram com a participação efetiva dos idosos, funcionários e vicentinos.

Segunda-feira, 27, a partir das 14h30, foi realizada a Tarde Tropical, com cardápio especial, que incluiu salada de frutas e iogurte. Ainda ganharam de brinde um kit de guloseimas.

Cinema no Lar foi o evento que marcou a terça-feira, 28, a partir das 14h30. Eles assistiram o filme “Menino da Porteira”, acompanhado de bolo e refrigerante.

Quarta-feira, 29, foi celebrada missa especial, a partir das 9h30, na Capela do Lar Vicentino. Durante a celebração, houve homenagem aos idosos e ao patrono São Vicente. No mesmo dia, na Tarde do Cachorro Quente, os idosos puderam saborear o lanche preferido de muitos dos internos.

Com direito a uma caneca personalizada e um delicioso picolé, os idosos curtiram a Tarde da Sorte, realizada segunda-feira, 30, a partir das 14h30. Durante o evento, disputaram descontraído jogo de tômbola.

E, finalmente, na sexta-feira, concluíram com “gostinho de quero mais” a Semana do Idoso, compartilhando almoço festivo, ao ar livre, a partir das 11h. No cardápio, cafta, pãozinho e farofa.

A equipe destaca que a programação foi realizada em parceria e com apoio da Diretoria de Ação Social e o Centro de Referência Especializada em Assistência Social (Creas), que doaram vários itens e cardápios oferecidos aos idosos.