Lar Vicentino alerta que Imposto de Renda pode ser direcionado aos idosos

Pessoas físicas ou jurídicas podem destinar 3% do Imposto de Renda devido às instituições de assistência aos idosos, como o Lar Vicentino de Bariri – Divulgação

O Lar Vicentino de Bariri alerta que na declaração de Imposto de Renda (IR), o contribuinte pode destinar 3% do valor pago a projetos sociais

Segundo a instituição, pessoas físicas e jurídicas que desejam ajudar instituições filantrópicas voltadas para assistência aos idosos, como o Lar Vicentino, mantidos pela Sociedade de São Vicente de Paulo, podem fazer a destinação do Imposto de Renda (IR).

De acordo com a lei, é permitido doar até 3% do valor devido para fundos controlados pelos conselhos municipais, estaduais, distrital e nacional do Idoso e outros 3% para os da criança e do adolescente. Há um limite global para doações de 6% do imposto devido.

O contribuinte pode realizar doações maiores, mas o valor não será deduzido do imposto a pagar.

As opções estão disponíveis no programa da declaração. Para obter a dedução no valor do imposto, é preciso fazer a declaração pelo modelo completo.

“Esta é uma forma de colaboração com o lar de idosos de Bariri, que funciona com recursos escassos e necessita de ajuda para prover melhor qualidade de vida àquelas pessoas que nos antecederam nessa jornada”, ressalta Sonia Regina Grigolin Maciel, assistente social do Lar Vicentino.

Informe-se com seu contador. O Lar Vicentino agradece