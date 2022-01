Jubileu de Ouro – Candeia 50 anos: Grupo Dominó se apresentou em Bariri em 1997

Arquivo/Candeia

No dia 30 de agosto de 1997 o Grupo Dominó apresentou-se na Discoteca Jungle, que ficava na esquina entre a Avenida Claudionor Barbieri e Rua José Bonifácio, ao lado da Igreja Matriz.

Na ocasião, a casa completou um ano de atividades em Bariri. Rodrigo, Rodriguinho, Cristiano e Heber levaram muitas garotas a Jungle para o show, que teve forte esquema de segurança. No dia seguinte (31 de agosto) o grupo apresentou-se no Programa do Gugu.

Bariri contou com algumas discotecas nas décadas de 1980, 1990 e 2000. Além da Jungle, havia Off Side, Banana Café, Templarius, entre outras.