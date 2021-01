João Bidu faz previsão para Bariri em 2021

João Bidu: “Governo, poder e tecnologia vão ter influência decisiva na vida e Bariri em 2021” – Divulgação

O famoso astrólogo João Carlos de Almeida, o João Bidu, atendeu a pedido feito pelo Sistema Belluzzo de Comunicação para fazer a previsão para Bariri em 2021.

Ele conta que o município, que aniversaria em 16 de junho, é geminiano, signo da comunicação, espírito jovial, com muitos contatos e poder de adaptação.

João Bidu diz que no momento há influencia de Saturno e Júpiter no signo de Aquário, que representa para Gêmeos a 9ª casa astral.

“A posição é favorável porque é regida por Aquário, com relação com leis, com a parte religiosa, novos conhecimentos e principalmente com contatos com outras pessoas e cidades”, ressalta.

O astrólogo conta que 2021 será regido pelo signo de Vênus, regência que começa a acontecer no dia 21 de março, quando se inicia o novo ano astrológico.

“Vênus governa duas casas astrais de gêmeos: casas 12 e 5. A casa 12 representada pelo signo de Touro e casa 5 representada pelo signo de Libra”, explica.

De acordo com ele, há influências conflitantes: a casa 12 fala de dificuldades inesperadas, coisas que não estavam no programa, inclusive questões relacionadas à pandemia. Já a casa 5 fala de alegria, de sorte, de movimentação nos setores ligados às artes.

Outro aspecto é que Saturno, durante boa parte do ano, faz aspecto tenso com Urano, que está em Touro na casa 12.

Apesar de haver pressão no aspecto financeiro, João Bidu destaca que a quadratura não é um aspecto negativo, mas representa desafios que podem ser vencidos, dependendo das escolhas e decisões.

“Governo, poder e tecnologia vão ter influência decisiva na vida e Bariri em 2021”, ressalta o astrólogo. “Júpiter é o planeta da prosperidade e da sorte. A influência é boa, com possibilidade de investimentos públicos e privados e harmonia entre os poderes.”

De 13 de maio a 27 de julho Júpiter está em Peixes, o ponto mais alto do horóscopo. Trata-se de um período em que Bariri pode ter progresso.

Ainda para 2021, João Bidu cita que Plutão, planeta das grandes transformações, apresentará relação com saúde, trabalho e prestação de serviço. “A cidade pode fazer grandes transformações e regenerações para se adaptar aos tempos atuais”, finaliza o astrólogo.