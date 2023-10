Jefferson Vianna passa a ser capitão da Marinha

O baririense Jefferson Luis Vianna, 33 anos, passou a ser capitão-tenente da Marinha. A mudança de patente ocorreu no dia 12 de setembro, após a aprovação em avaliações da corporação.

Morador de Santos, no fim de semana passado (7 e 8 de outubro) ele esteve na casa dos pais, em Bariri, onde atendeu a reportagem do Candeia. O pai de Jefferson é o policial militar da reserva Carlos Roberto Vital Vianna.

Jefferson formou-se em tecnologia naval pela Fatec de Jaú. Em 2013, mudou-se para Santos para trabalhar em empresa privada.

Em 2016 prestou concurso para a Marinha na única vaga existente para tecnólogo naval. Ficou em primeiro lugar no concurso do serviço militar voluntário.

Após períodos de estudos e avaliações, passou a segundo tenente e depois, em setembro de 2017 a primeiro tenente.

Jefferson explica que o concurso prestado por ele é para um período de oito anos na Marinha. Dessa forma, no ano que vem deverá deixar a corporação, passando a ir para a reserva, mas sem remuneração.

Ele tem formação também em engenharia civil. Tem estudado bastante e prestado concursos, o último deles na Aeronáutica. Está na expectativa para a divulgação do resultado da prova. Nos poucos dias de folga, vem a Bariri para visitar familiares e amigos.