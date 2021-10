Jantar italiano encerra Evento Príncipe e Cinderela no Santuário

Divulgação

No dia 20 de novembro, sábado, será realizada Noite Italiana no salão paroquial do Santuário Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Nova Bariri.

O jantar encerra a programação do Evento Príncipe e Cinderela, que integra o calendário oficial da Festa da Padroeira do Brasil.

Às 18h30 de 20 de novembro, na missa que será celebrada no Santuário, haverá apresentação das 14 crianças (2 meninos e 12 meninas), entre 5 e 10 anos.

Em seguida, será servido o jantar, com sorteio de três prêmios entre as pessoas que compraram os votinhos (R$ 300,00 em vale-compra nos Supermercados Michelassi, R$ 300,00 em vale-compra nos Supermercados Aquilante e R$ 300,00 em vale-compra no Móveis João Luis).

Os convites para o jantar são limitados e custam R$ 30,00 cada. Interessados devem procurar familiares das crianças que participam do concurso.

No cardápio, haverá de entrada na mesa polenta frita com patê de alho. Os pratos principais são salada casear, macarrão com três tipos de molhos (branco, molho ao sugo e alho e óleo), arroz aletria (macarrão cabelo de anjo) e escondidinho de frango. Doces e bebidas (refrigerante, água, cerveja e vinho) são a parte.

A organização do evento prepara surpresas para a parte musical para as crianças e para quem estiver no salão de festas.