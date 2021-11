Jantar encerra evento Príncipe e Cinderela no Santuário

Os 14 participantes de 2021 participam do encerramento do evento, com missa e jantar italiano – Divulgação

Neste sábado, 20, a programação do evento Príncipe e Cinderela, da Paróquia do Santuário Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Nova Bariri, se encerra com missa e jantar italiano.

A partir das 18h30, os 14 participantes (12 meninas e 2 meninos) integram os rituais da missa celebrada por Padre Leandro Pimentel, no Santuário.

Em seguida, no salão paroquial haverá jantar festivo, com cardápio de comidas típicas italianas. Durante o encontro serão revelados os vencedores desse ano.

Ficou a cargo das crianças participantes a venda dos ingressos para o jantar e dos votos. Estes, no valor de R$ 5, e quem adquiriu concorre a três prêmios, que serão sorteados durante o jantar.

Os prêmios são três vales compras no valor de R$ 300 cada, doados pelos Supermercados Aquilante e Michelassi e pela Móveis São Luís.

O evento tem a finalidade de colaborar com a paróquia e fazer com que as crianças se confraternizem em uma noite que será inesquecível para familiares e paroquianos.

Quem quiser mais informações, deve entrar em contato com integrantes da comissão organizadora, formada por Padre Leandro, Vilma, Marisa, Emília, Terezinha, Cristiane, Silmara e Lurdes.