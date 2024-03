Inscrições para casamento comunitário continuam na Matriz

As três paróquias de Bariri se uniram para realizar casamento comunitário no dia 25 de maio, sábado, na Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores. Não há custo nenhum para a cerimônia.

As inscrições continuam abertas na Paróquia Nossa Senhora das Dores, na área central. As outras duas paróquias – Nossa Senhora Aparecida e Santa Luzia – já encerraram as inscrições no final do mês de janeiro.

Podem se inscrever casais que ainda moram em casas separadas ou que já estejam morando juntos. Devem procurar a paróquia mais próxima de sua comunidade para iniciar o processo.

As inscrições podem ser realizadas na secretaria paroquial ou através do telefones (14) 3662-1479 (Nossa Senhora das Dores); (14) 3662-2106 (Santa Luzia); e (14) 3662-2184 (Santuário).

Imagem: casamento comunitário