Inaugurada em Bariri sala da Procuradoria da Mulher

Atendimentos serão feitos na Casa da Mulher Mariana Forti Bazza – Divulgação

A prefeitura de Bariri inaugurou na manhã desta segunda-feira (8), Dia Internacional da Mulher, a sala da Procuradoria da Mulher na Casa da Mulher Mariana Forti Bazza.

Estiveram presentes o prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB), a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade Anaí Lagatta Padovani Martins Simões, a procuradora da Mulher e vereadora Myrella Soares da Silva (DEM), a diretora municipal de Educação e Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Stefani Edvirgem da Silva Borges, entre outras pessoas.

Em sua página no Facebook, o prefeito Abelardinho Simões destacou que a inauguração trata de “um importante marco representativo em Bariri que traduz o conceito principal de nossa gestão: um olhar especial para as pessoas, para as famílias que aqui vivem, sobretudo, nossas mulheres”.

A Procuradoria da Mulher é um projeto da Câmara de Bariri. O objetivo é fazer o atendimento de mulheres vítimas de violência, assim como fiscalizar e acompanhar as políticas de atendimento ao público feminino.

Os atendimentos serão às quartas-feiras, a partir das 17h. A Casa da Mulher Mariana Forti Bazza localiza-se na Rua Campos Salles, 632, e atende pelo telefone (14) 3662-1968.