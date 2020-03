Igrejas devem evitar contato físico contra coronavírus

A ação atende recomendação da Diocese de São Carlos para prevenção da disseminação do coronavírus – Divulgação

No último final de semana os padres das paróquias de Bariri divulgaram medidas para evitar contato físico durante as celebrações. A ação atende recomendação da Diocese de São Carlos para prevenção da disseminação do coronavírus e atinge todos os 29 municípios que compõem o bispado.

Até o momento, a doença tem 66 casos suspeitos no Estado de São Paulo. Não há, no entanto, registro de ocorrências nas paróquias da Diocese. Pelo menos por enquanto.

São quatro recomendações principais e foram divulgadas oficialmente por Dom Paulo Cezar Bosta, bispo da Diocese de São Carlos:

* Que os ministros de acolhida das celebrações não recebam os fiéis com aperto de mãos

* Que se omita o abraço da paz;

* Que na oração do Pai Nosso não se dê as mãos;

* Que a comunhão seja distribuída somente em uma espécie e diretamente nas mãos dos fiéis.

“Queremos dar nossa colaboração com a sociedade e, de modo específico, inibir que possíveis casos apareçam nos municípios de nossa amada Diocese”, ressaltou o bispo em nota oficial.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Diocese de São Carlos