Igreja Matriz de Bariri tem prédio semelhante em Rio Claro

Frente da Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores, em Bariri, e da Igreja do Sant’Ana, em Rio Claro: similares e erguidas praticamente na mesma época – Divulgação

A Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores, de Bariri, tem um templo similar no município de Rio Claro. A diferença está nas dimensões do prédio. A da Milionária do Vale é bem maior.

A “descoberta” foi do arquiteto e ex-prefeito de Bariri, Domingos Antonio Fortunato Júnior, Nenê Fortunato. Em postagem no Facebook, ele pediu ao Candeia para “investigar” o caso.

O jornal entrou em contato com a secretaria da Igreja do Sant’Ana, em Rio Claro, pedindo informações sobre o templo. Até o fechamento desta edição, não houve retorno.

A tentativa de descobrir quem veio primeiro (Matriz de Bariri ou Igreja do Sant’Ana) passa pelas datas históricas.

A de Rio Claro, conforme registro da Diocese de Piracicaba, foi criada em 26 de julho de 1964. Fica na Rua 9, nº 2.543, no Bairro de Santana.

A de Bariri começou a ser construída posteriormente. Segundo o historiador José Augusto Barboza Cava, o início da construção do atual prédio da Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores foi em 1965, portanto, depois da de Rio Claro. Esse foi o terceiro templo erguido no mesmo local.

Nenê Fortunato Júnior acredita que a igreja de Rio Claro efetivamente tenha sido construída primeiro. Um dos argumentos é que aquele templo é menor que o de Bariri, indicando que o arquiteto ou engenheiro tenha feito um projeto de menor dimensão lá, observando como ficou, para depois idealizar uma construção maior em Bariri.

Possivelmente o mesmo engenheiro tenha projetado as duas obras.