Grupo ELO encerra parceria com a Santa Casa de Bariri

Aparelho de gasometria foi adquirido pelo grupo em junho ao custo de R$ 35 mil – Divulgação

O grupo de voluntários ELO Bariri – Uma Corrente pelo Bem está encerrando a parceria com a Santa Casa de Bariri.

A informação foi divulgada na manhã 24 de dezembro no Jornal Serena Notícias, da Rádio Serena, de Bariri, por André Moreira e Ney Furlanetto, dois dos voluntários do ELO (a entrevista completa pode ser conferida na página do Jornal Serena Notícias no Facebook).

Desde o início do ano, o grupo liderou campanhas em prol do hospital, que atende moradores de Bariri, Boraceia e Itaju. Uma das conquistas foi a compra de aparelho de gasometria arterial por R$ 35 mil. O aparelho ajuda a medir o pH e a quantidade de oxigênio (O2) e dióxido de carbono (CO2) no sangue.

Mesmo considerando as crises jurídica e financeira da Santa Casa, durante e depois do período de “gestão” da Organização Social Vitale Saúde, os voluntários decidiram arregaçar as mangas e contribuir para a melhoria do hospital, com o slogan “Juntos Somos Mais Fortes”.

Com a ajuda de empresários, industriais, comerciantes e da população dos três municípios, muitas melhorias foram conquistadas ao longo de 2021 em prol do hospital.

Considerando a “missão cumprida”, o Grupo ELO decidiu contribuir com outra entidade de Bariri.

A expectativa dos voluntários é que o auxílio à Santa Casa continue e que haja participação efetiva também na parceria com essa nova entidade.

O grupo publicou em sua página no Facebook prestação de contas do trabalho realizado ao longo de 2021 em prol do hospital (confira ELO Bariri – Uma Corrente Pelo Bem).