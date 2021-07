Fundo e Ação Social realizam Varal Solidário na Praça da Matriz

Divulgação

Sexta-feira, 30, o Fundo Social de Solidariedade (Fuss) e a Diretoria de Ação Social realizam o 1º Varal Solidário, a partir das 10 horas da manhã, na Praça Joaquim Lourenço Correa, conhecida como Praça da Matriz.

O lema é “Doe o que puder. Pegue o que precisar” e o objetivo é beneficiar famílias em situação de risco e vulnerabilidade social.

Segundo Anaí Martins Simões, presidente do Fuss e primeira-dama, roupas novas, seminovas e/ou em boa conservação serão expostas em varais para serem doadas às pessoas que precisam. A ideia é atingir famílias que, por não serem cadastradas, ainda não foram beneficiadas pelo setor de assistência social.

Para organizar, equipes do Creas e do Cras vão distribuir senhas e cada pessoa terá direito a escolher duas peças de roupas nos varais. Ainda será doado um cobertor por família.

Quem tiver doações a fazer, pode entregar na Diretoria de Ação Social, na Av. Claudionor Barbieri, 705- Centro até quinta-feira, dia 29, às 16h.