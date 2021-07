Focinho Carente realiza ‘arraiá drive thru’ em julho

Divulgação

Dia 24 de julho, sábado, a Associação Focinho Carente, realiza live e festa julina, das 19h às 23h, na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB).

É um “arraiá drive thru” com venda antecipada do kit festa julina, composto por um quentão; um chocolate quente; um potinho de canjica; 10 salgadinhos fritos; duas fatias de bolo de fubá com goiabada; um saco de pipoca e um docinho de abóbora.

Os kits podem ser adquiridos nos postos de venda: Akilan Pet e Clínica Isor; ou através do WhatsApp (14) 99843-9955.

A live terá como atração musical o grupo Calango Doido, famoso no estilo forró gourmet e com transmissão ao vivo pelo facebook da Bariri Rádio Clube.