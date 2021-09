Flor de manacá anuncia chegada da primavera

Manacá situado na calçada de residência na Avenida Duque de Caxias – Alcir Zago/Candeia

A primavera começa oficialmente no dia 22 de setembro, mas já existem plantas que anunciam a chegada da estação das flores.

Uma delas é o manacá. Desde 1999 o casal Pedro José e Maria Elisabete Pereira Brigo cultiva as árvores na calçada da residência onde mora (Avenida Duque de Caxias).

Algumas delas estão com poucas flores por causa de poda. Mas uma das árvores está bastante florida, com mescla de flores roxas e brancas. De acordo com Elisabete, o manacá gosta de sol, mas de pouca água.

Mata Atlântica

Segundo a Wikipédia, o manacá-da-serra (Tibouchina mutabilis) é uma árvore pioneira da Mata Atlântica brasileira, muito característica da encosta úmida da Serra do Mar e da floresta ombrófila densa da encosta atlântica dos estados do Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo.

Ocorre quase exclusivamente em matas secundárias, onde chega a ser a espécie dominante. É encontrada também em restingas em todo o litoral de São Paulo, e na floresta ombrófila de sudeste do mesmo estado.

O nome da espécie desta Tibouchina, mutabilis, vem do latim e significa mutável, escolhido pelo fato de suas flores mudarem de cor.

A sua copa apresenta flores que mudam de coloração: nascem brancas, depois ficam com tonalidades de lilás-claro e por fim lilás-escuro, mas dependendo da luminosidade podem parecer rosas. Costuma florir entre os meses de novembro e fevereiro; a frutificação costuma a ocorrer em fevereiro-março.