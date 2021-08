Família Preto Soncini diz que filha inspirou projeto Brasil Especial

Fábia, César e Luna em visita ao Jornal Candeia e à loja Popstyl – Robertinho Coletta/Candeia

Desde o dia 16 de agosto em Bariri, a família Preto Soncini visitou o Jornal Candeia e a loja Popstyl na tarde de segunda-feira (23).

O casal Fábia Soncini e César Augusto Preto comentou que o projeto Brasil Especial surgiu por inspiração da filha, Luna Preto Soncini, 13 anos, que possui deficiência motora e mental (confira a entrevista no Facebook do Candeia).

Residentes em São Paulo, quando a garota tinha de três a quatro anos, os pais notaram que ela tinha um melhor desenvolvimento motor no contato mais próximo com a natureza.

Numa ocasião eles saíram de bicicleta por um período de 30 dias, levando a filha junto. “Para nossa surpresa, ela voltou uma outra criança”, relata Fábia. “Isso não só aos olhos dos pais, mas de todos que cuidavam dela.”

A partir daí decidiram colocar o projeto em prática. Fábia e César venderam casa, apartamento e veículo e montaram motorhome para visitar cidades e pontos turísticos, a partir de 2020.

O micro-ônibus adquirido para transportar o trio, apelidado de Bambobil, passou por adaptação para que também pudesse ser utilizado como casa pelos três.

A visita a Bariri e à região deve-se ao Circuito Caminhos do Tietê, do qual a Milionária do Vale faz parte, assim como outros 11 municípios.

A família aproveita as paradas para conhecer os municípios onde estacionam, utilizando as práticas esportivas para explorar os locais. Eles fazem caminhadas, corridas, passeios ciclísticos e caiaque, quando possível.

No domingo, por exemplo, houve passeio ciclístico saindo de Bariri até Itaju pela estrada da Boa Vista. Os registros das viagens são publicados nas redes sociais e no canal do youtube do projeto e podem ser acompanhados (Instagram: @brasilespecial e Facebook: https://www.facebook.com/BrasilEspecial).