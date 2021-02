Ex-vereador Paraná morre em decorrência da Covid

Paraná atuou por duas legislaturas na Câmara Municipal de Bariri – Arquivo/Candeia

O ex-vereador Luis Carlos de Paula, o Paraná, 61 anos, morreu na tarde da quarta-feira (24) em decorrência da Covid-19.

No dia 19 de fevereiro Paraná foi internado na Santa Casa de Bariri com suspeita de Covid-19. Depois foi feito exame, que confirmou a doença.

Seu quadro de saúde piorou nos últimos dias e na noite de terça-feira (23) foi transferido para a Santa Casa de Jaú. Segundo apurado pelo jornal, um dia depois ele chegou a ter uma parada cardíaca.

O corpo do ex-vereador chegou a Bariri na manhã de anteontem (25). Houve cortejo de veículos até o cemitério municipal com familiares e amigos e acompanhamento do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar (PM).

O prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB) assinou decreto de luto oficial por três dias devido ao falecimento de Paraná.

Atuação

Ele atuou na Câmara Municipal de Bariri por duas legislaturas: de 1997 a 2000; e de 2017 a 2020. Foi candidato a vereador na eleição de novembro passado, mas não conseguiu votos suficientes para continuar o trabalho na Câmara.

Em meados de 2018 chegou a assumir a presidência do Legislativo baririense, porque o então presidente da Casa, Vagner Mateus Ferreira, assumiu o cargo de prefeito.

Aposentado da CPFL Paulista, ele tinha participação ativa na Igreja Católica, em especial na Paróquia de Santa Luzia. Também era coordenador do Projeto Amor Exigente.

No movimento negro, atuava na Associação Cultural Quilombo de Bariri e no Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Bariri.

Sua morte inesperada resultou em dezenas de homenagens nas redes sociais, em especial, no Facebook.