Entre emendas e feriados, Bariri tem 21 ‘paradas’ no calendário 2021

Ao deixar o cargo, o ex-prefeito Francisco Leoni Neto (PSDB) deixou um ‘presente’ para o trabalhador baririense: decretou nove pontos facultativos no calendário de 2021, a maioria em véspera de feriados. Assim, somados às datas comemorativas do calendário nacional, o baririense terá 21 ‘paradas’ em 2021.

Os pontos facultativos previstos no decreto são nos dias 15 e 16 de fevereiro (Carnaval);

04 de junho (Corpus Christi); 06 de setembro (véspera Independência do Brasil); 11 de outubro (véspera Padroeira do Brasil); 29 de outubro (Servidor Público); 01 de novembro (véspera Finados); 24 de dezembro (véspera Natal); e 31 de dezembro (véspera Ano Novo).

Ao todo, as emendas possibilitam pelo menos oito feriados e/ou finais de semana prolongados: Carnaval (fevereiro); Corpus Christi (junho); Independência do Brasil (setembro); Padroeira do Brasil (outubro); Finados e República (novembro); Natal e Ano Novo (dezembro).

De acordo com o decreto, “cada diretoria de serviços da Prefeitura de Bariri deliberará sobre as atividades a serem desenvolvidas durante os pontos facultativos, sem prejuízo do atendimento às necessidades da população, principalmente no tocante a serviços imprescindíveis ou emergenciais”.

Economia e Lazer

Se nada mudar e se não houver um recrudescimento da pandemia de coronavírus e novos lockdowns forem instituídos, as antecipações de feriados e pontos facultativos mexem com o andamento da economia.

O calendário oficial de trabalho e dias de folga têm diferentes impactos sobre os setores da economia. Por um lado, causa prejuízos em alguns, em especial os produtivos, e em outro, pode trazer reflexos positivos, como o de turismo e lazer. Para o trabalhador, é significado de descanso e lazer.

A economia é composta por três principais setores, como serviços, indústria e agronegócios e, cada qual tem seus subsetores. Há setores que, por escala ou por horas extras, acabam tendo aumento de custos produtivos. Se por um lado esse custo impacta no orçamento da empresa, se transforma em incremento de renda para o trabalhador. (Com informações do Jornal Diário da Região).

Confira Feriados e Emendas em 2021

DATA DIA DA SEMANA FERIADO/PONTO FACULTATIVO

01/01/21 sexta-feira Confraternização Universal (Ano Novo)

15/02/21 segunda-feira Emenda Carnaval

16/02/21 terça-feira *Carnaval

02/04/21 sexta-feira Paixão de Cristo

21/04/21 quarta-feira Tiradentes

01/05/21 sábado Dia do Trabalho

03/06/21 quinta-feira *Corpus Christi

04/06/21 sexta-feira Emenda

16/06/21 quarta-feira Dia do Município

06/09/21 segunda-feira Emenda

07/09/21 terça-feira Independência do Brasil

15/09/21 quarta-feira Padroeira de Bariri

11/10/21 segunda-feira Emenda

12/10/21 terça-feira Padroeira do Brasil

29/10/21 sexta-feira Dia do Servidor

01/11/21 segunda-feira Emenda

02/11/21 terça-feira Finados

15/11/21 segunda-feira Proclamação da República

24/12/21 sexta-feira Emenda Véspera Natal

25/12/21 sábado Natal

31/12/21 sexta-feira Emenda Véspera Ano Novo

* Os feriados de Carnaval e Corpus Christi, apesar de não serem feriados nacionais oficiais e sim pontos facultativos, fazem parte do calendário de feriados de grande parte do Brasil.