Empresa inicia recuperação de poço na Rua 7 de Setembro

Empresa perfura poço, com previsão de que sistema esteja interligado à rede no início da semana – Divulgação

A empresa José Francisco Vitor-ME, de Bauru, iniciou nessa semana a perfuração de poço na Rua Sete de Setembro. A firma venceu licitação feita pela prefeitura com o valor de R$ 136,9 mil.

Ao todo, será necessário perfurar 150 metros. Até anteontem (23) foram concluídos 110 metros. Os 40 metros restantes deveriam ser perfurados ontem (24).

Em seguida, será instalada a bomba e serão colocados os canos. A previsão do Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba) é que no início da semana a água esteja interligada à rede.

O poço na Rua Sete de Setembro é antigo, no entanto, entupiu e parou de fornecer água. A vantagem da autarquia é que no local existe rede pronta para a interligação do novo poço.

O volume previsto é de 30 metros cúbicos de água por hora para atender os moradores de bairros como Jardim dos Ipês, Maravilha, entre outros.

O Saemba pretende contratar com recursos próprios, por meio de carta-convite, empresa para a recuperação de outro poço que parou de funcionar: ele fica na área do antigo Tiro de Guerra (TG).