Empresa de Bariri vence licitação para instalação de luzes de LED e wifi

A empresa Sinergia Inovação Comercial Ltda., de Bariri, foi a vencedora de licitação feita pela Prefeitura para instalação de iluminação de LED em 43 trechos de vias públicas e de pontos de wifi em cinco praças da cidade.

O valor oferecido pela firma foi R$ 479.664,62. O montante estimado pelo Executivo para o serviço e fornecimento de material foi de R$ 1.189.943,17, sendo R$ 1 milhão provenientes de recursos do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional, e R$ 189.943,17 de contrapartida do Município.

Atualmente, a iluminação pública das ruas que receberão a melhoria é de vapor de sódio. Com LED, a proposta é aumentar o nível de iluminação dos locais e reduzir a energia elétrica consumida.

O edital contempla 43 trechos de vias públicas no Jardim Santa Helena (13), Vila São José (4), Vila Americana (10), Jardim Alvorada (15) e Avenida Dr. Antonio Galízia (entre a Avenida Duque de Caxias e a Avenida Perimetral Prefeito Domingos Antonio Fortunato).

A licitação trata também da instalação de cinco pontos de wifi públicos em espaços que apresentam grande concentração de pessoas, visando atender com internet muitos habitantes do município.

Os equipamentos instalados deverão possuir capacidade para compartilhamento do sinal via wifi em um raio de 100 metros.

Os locais são Praça Joaquim Lourenço Corrêa (Praça da Matriz), Praça do Livramento, Praça do Lago Municipal, Praça do Jardim Domingos Aquilante e Praça do Skate (Avenida Padre João Eid).