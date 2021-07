Dom Eduardo deu posse a novos ministros das três paróquias

Novos ministros do Santuário; novos ministros da Nossa Senhora das Dores; novos ministros da Santa Luzia – Divulgação

Dia 02 de julho, às 19h30, a Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores de Bariri sedeou celebração de investidura de 75 novos ministros extraordinários da Eucaristia das três paróquias de Bariri e mais duas de Jaú.

A celebração e a posse dos novos ministros foram presididas pelo administrador da Diocese de São Carlos, Dom Eduardo Malaspina.

Os 75 novos ministros pertencem às Paróquias do Santuário Nossa Senhora Aparecida

(19); Nossa Senhora das Dores (15); e Santa Luzia (23), todas em Bariri. E ainda das Paróquias de São Pedro e São Paulo (11) e São Sebastião (07), ambas de Jaú.

Durante sua fala, Dom Eduardo ressaltou que os ministros devem ter como missão levar e anunciar Jesus Cristo.

Entre as principais funções exercidas pelo Ministério Extraordinário da Sagrada Comunhão (Mesc) estão a visitação aos doentes, levando-lhes a Eucaristia; auxílio aos padres nos atos litúrgicos, com distribuição da comunhão e servindo o altar; e dirigir a celebração da palavra ou culto dominical, na ausência do diácono ou quando solicitado pelo pároco.

Fonte: Site oficial da Diocese de São Carlos