Dia do Campo Limpo recolhe 43 bags de embalagens de defensivos

Depois de recolhido, as embalagens foram acondicionadas em 43 bags e encaminhadas- à unidade de destino localizada na cidade de São Manuel – Divulgação

Terça-feira, 25, ocorreu mais uma edição do Dia do Campo Limpo, realizado pela Associação dos Fornecedores de Cana da Região de Bariri (Assobari), em parceria com a Coopercitrus, Prefeitura de Bariri, Adiaesp, Agrovitório e Agropecuária Tirado.

O objetivo consiste em recolher as embalagens vazias de defensivos agrícolas das propriedades rurais, encaminhando-as para a destinação correta.

De acordo com os organizadores, ao todo foram recolhidas 1.756 embalagens lavadas; 1.058 embalagens não laváveis (plásticos flexíveis/laminados); e 96 embalagens secundárias (caixas de papelão).

Depois de recolhido, esse material foi acondicionado em 43 bags e encaminhado à unidade de destino localizada na cidade de São Manuel.

Ainda segundo a Assobari, exatos 24 produtores baririenses participaram da ação. O local de entrega foi o Ecoponto Municipal de Bariri, situado na Avenida Tenente Peliciote, 1.647. As embalagens foram recolhidas das 8h às 16h.

A coleta e a destinação corretas estão previstas na Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989.

As embalagens vazias (plásticos rígidos, vidro e metálicos) passam por tríplice lavagem ou sob pressão, e depois são perfuradas para serem inutilizadas.

As embalagens não laváveis (produtos que não utilizam água como veículo de pulverização) podem ser mantidas intactas e são adequadamente tampadas e sem vazamentos.

Por último, as embalagens chamadas secundárias, como caixa de papelão e/ou papelão ondulado são descartadas sem alteração na qualidade ou atributo do produto.

Formulário de Recolhimento de Embalagens em Bariri

Fonte: Associação dos Distribuidores de Insumos Agrícolas do Estado de São Paulo (Adiesp).