Dia da Padroeira tem três missas e participação de padres locais

Sacerdotes da Diocese de São Carlos estão participando das missas da novena. Os padres Marcio Gaydo, Jorge Nahra e Paulo Borges concelebraram durante a semana que passou – Alcir Zago/Candeia

Quarta-feira, 15, feriado municipal, a Paróquia Nossa Senhora das Dores, na área central, celebra três missas em louvor à Padroeira de Bariri. Elas serão presididas pelo pároco Ériko Thiago Nogueira e concelebradas por padres que atuam nas paróquias locais.

Logo pela manhã, às 7h, Padre Leandro da Silva Pimentel, do Santuário Nossa Senhora Aparecida, celebra missa que prevê momento especial de consagração à Nossa Senhora das Dores.

A partir das 9h30, durante a missa das crianças, padre Carlos Menezes Jr., da Paróquia de Santa Luzia, preside a celebração que também terá consagração especial à padroeira. E, a partir das 18h, padre Ériko comanda a última celebração solene em louvor a Nossa Senhora das Dores.

Novena

De 06 a 14 de setembro, a paróquia central está celebrando a novena em louvor à padroeira de Bariri, Nossa Senhora das Dores. As missas ocorrem a partir das 19h, com exceção dos sábados que, durante o mês de setembro, as missas começam às 18h30, devido à mini quermesse.

Sacerdotes que atuam na Diocese de São Carlos estão participando das missas da novena. Os padres Marcio Gaydo (segunda 6/09); Jorge Nahra (terça 7/09) e Paulo Borges (quinta 09/09) concelebraram durante a semana que passou. Na segunda (13) e terça-feira (14) será a vez dos padres Anderson e Willian.

Em todos os dias de novena acontece participação de integrantes de pastorais e movimentos da paróquia.

Mini Quermesse

Nos quatro sábados de setembro, está ocorrendo a mini quermesse, que integra a programação festiva em louvor à padroeira de Bariri, realizada pela Paróquia de Nossa Senhora das Dores.

O evento traz a venda de fogazza, pastel, churrasco, espetinho de frango, cáfta e mini pizza. A confecção e entrega dos salgados estão ocorrendo no pátio da Casa de Cursos, ao lado do Centro de Catequese e Evangelização (CCE).

A venda e entrega de salgados são realizadas pelo sistema “paga e leva”, a partir das 18h. Ou seja, não será permitido consumir no local.

Nos domingos, na hora do almoço, há sistema drive thru de venda e entrega de assados (quarto de leitoa e frango). As encomendas devem ser feitas pelo telefone (14) 3662-8400.

O tradicional leilão de gado encerra a programação festiva da Festa da Padroeira. O evento será no dia 26 de setembro, às 14h, no salão de festas do Bairro Boa Vista.